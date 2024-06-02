القومي للترجمة يطلق كتاب رحلة الخير: العائلة المقدسة في مصر ويكرم فريق العمل

احتفل المركز القومي للترجمة، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وبرئاسة الدكتورة كرمة سامي، أمس، بصدور كتاب رحلة الخير: العائلة المقدسة في مصر وذلك بقاعة طه حسين في مقر المركز القومي للترجمة.



شارك في الندوة الدكتور خلف الميري، والدكتورة ميري ميساك ، والدكتور إسحاق عجبان، ورانيا شرعان، وأمجد حنا، وأحمد بلال ، وأميرة السمني بالإضافة إلى ناصر صبحي رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر المباركة. وقدمت الاحتفالية الإعلامية هند أكرم، كما تم تكريم فريق عمل الكتاب.



كتاب "رحلة الخير: العائلة المقدسة في مصر" من تأليف أحمد إبراهيم الشريف ومن ترجمة رضوى قطيط ومن تحرير إنجي عرفة ، الأداء الصوتي لمروة وهدان ويارا حسونة.

بحسب المؤلف، فإن كتاب "رحلة الخير ..العائلة المقدسة في مصر هو مشروع مهم له علاقة بهوية مصر وتاريخها ويلقى الضوء على جانب من حياة العائلة المقدسة وجانب من دور مصر عبر الزمن، وتم تقديم هذا المشروع باللغتين العربية والانجليزية.

صورة سردية أدبية



ونتابع في هذا الكتاب بصورة سردية-أدبية الرحلة حيث جاءت السيدة مريم العذراء والطفل المقدس ويوسف النجار فرارٌا من بطش الملك هيردوس وطافوا في ربوع مصر شمالا وجنوبًا حيث وجدوا الأمان والحياة المطمئنة" .

واحتفلت الكنيسة المصرية أمس الموافق الأول من يونيو من كل عام بذكرى دخول السيدة مريم العذراء و السيد المسيح إلى مصر ضمن مسار رحلة العائلة المقدسة .

جدير بالذكر أن الكتاب الصوتي متوفر كاملا باللغتين العربية والإنجليزية عبر تطبيق ساوند كلاود عبر الرابط

‏ https://on.soundcloud.com/2SWoiyHgk1S9oXsc9

وتتوفر النسخة الورقية أيضاً بمنفذ البيع بمقر المركز القومي للترجمة.