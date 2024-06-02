إحتفالية بالشرقية لإحياء ذكرى دخول العائلة المقدسة مصر

نظمت اليوم السبت، محافظة الشرقية، احتفالية كبرى بمنطقة تل بسطة الأثرية، وذلك لإحياء ذكرى دخول العائلة المقدسة مصر.

حضر الاحتفالية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور احمد عبد المعطى والمهندسة لبنى عبد العزيز، نائبي المحافظ، والدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، والأنبا تيموثاوس أسقف ابراشية الزقازيق ومنيا القمح، وعادل الجندى منسق مسار رحلة العائلة المقدسة بمصر، ووكلاء الوزارات وحشد من ابناء محافظة الشرقية.

فى كلمته أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة نالت شرف ان تكون أول محطة اقامة للعائلة المقدسة، وهى أول نقطة عامرة نزلت بها العائلة المقدسة فى مصر.

وأضاف، أن رحلة العائلة المقدسة خلفت وراءها دروس وعبر أهمها أن الهروب من الظلم لا يعنى الضعف بل هو وأد للظلم واتقاء للشر، وأن العائلة المقدسة بمجيئها لمصر قد ضربت مثلاً على الصبر والامتثال للحكمة الالهية وطلب السلام.

وأكد محافظ الشرقية أن الدولة المصرية حريصة على ان تقدم بشعبها للعالم نموذج فى الارتقاء بالفكر وتقبل جميع المعتقدات والاراء، لافتًا الى أن كثير من المجتمعات الغربية تلجأ للاقتداء بمصر فى طريقتها فى التعايش السلمى والنسيج الوطنى المنسجم .

وفى الاحتفالية تم تقديم أوبريت مسرحي عن دخول العائلة المقدسة مصر، منذ بداية رحلة السيدة العذراء والسيد المسيح والقديس يوسف النجار، وهروبهم من هيرودس ودخولهم مصر، مرورًا بمعجزة بئر المسيح ومعجزة انهدام أوثان تل بسطة، ومعجزات العائلة المقدسة فى منزل المصرى كولوم.

كما قدم كورال مطرانية الزقازيق ومنيا القمح محموعة من الاناشيد، وعلى هامش الاحتفالية تم تكريم الكنيسة لكل من محافظ الشرقية، والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، وعادل الجندى المنسق الوطنى لرحلة العائلة المقدسة، وتاسوكى كاهاشى ممثلة عن منظمة اليونيسكو.