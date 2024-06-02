الأحد 02 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ضبط مروجي مخدر "الشبو" في الرياض

الشرطة
الشرطة

ألقت شرطة منطقة الرياض في السعودية القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو). 

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وقال الأمن العام السعودي في بيان إنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة.

 

كما وضعت على ذمة المبلغين رقم المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، أوعبر البريد الإلكتروني "[email protected]".

وأكدت الجهات الأمنية أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
 

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