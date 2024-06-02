أسعار الدولار في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأحد

أسعار الدولار الأمريكي.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري حسب آخر تحديثات البنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.



يأتي ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأخير بتثبيت سعر الفائدة ليكون عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، و أيضًا في ضوء ما يشهده العالم من أحداث راهنة من اضطرابات وصراعات تؤثر في سعر العملة الخضراء.



وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولار اليوم:



سعر الدولار مقابل الجنيه سجل فى البنك المركزي المصري نحو 47.21 جنيه للشراء و 47.34 جنيه للبيع.



سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري نحو 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيها للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر صل نحو 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع

جاء سعر الدولار في بنك القاهرة مقابل الجنيه نحو 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي نحو 47.23 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك المصرف المتحد نحو 47.22 جنيه للشراء، و 47.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه فى بنك قناة السويس نحو 47.22 جنيه للشراء، و 47.32 جنيه للبيع