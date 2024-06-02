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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

لاعب كرة ماء الأهلي : قدمنا موسمًا استثنائيًا

بوابة الوفد الإلكترونية

قال محمد علاء، لاعب الفريق الأول لكرة الماء بالنادي الأهلي، إن الفريق قدم موسمًا مميزًا للغاية، ونجح في تحقيق الفوز بلقب كأس مصر هذا الموسم على حساب فريق هليوبوليس، وجمع بين الثلاثية «الدوري وكأس مصر وبطولة كرة الماء الشاطئية».

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وأوضح علاء أن نهائي كأس مصر شهد منافسة قوية بين الأهلي وهليوبوليس، الذي يضم عناصر من أصحاب الخبرات.

وأشار لاعب الأهلي إلى أن لاعبي الفريق أظهروا شخصية الأهلي على مدار الموسم، من خلال المنافسة بقوة على كل البطولات التي شارك بها، والنجاح في حصد ثلاثة ألقاب.

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