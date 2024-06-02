اختيار الألوان .. نصائح لتصميم ديكور منزلك بعناية

في إطار جعل أركان المكان متصلة ببعضها البعض، إذ إن ممرات المنزل عبارة عن مساحات مُهملة لا تمتلك أي جاذبية بصريّة، رغم أهميّها الوظيفيّة للفراغات في الديكور الداخلي للمنزل إليك بعض النصائح.

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يقوم المصممون الناجحون بالاشتغال على المساحات المهملة ودراسة أبعادها وجعلها تتصف بالجمالية، فتصميم الممرات لا يقل أهمية عن أي زاوية من زوايا المنزل، وهو يسمح للمستخدمين بتجاوز الشعور بالضيق أو العتمة، أو حتى الملل.

يجب على سيدة المنزل الانتباه إلى محتويات ممرّاته؛ حتى لو كان الوقت المنقضي في المساحات الداخلية المذكورة قصيرًا، فالممرات تسهل أمر انتقال المرء من منطقة منزلية إلى أخرى. في هذا الإطار، يجدر التفكير في طلاء جداري الممر بطلاء ذي لون دافئ، أو حتى إكسائهما بمادة مرغوبة بالتناسب مع الطراز المعماري، والغرف الأخرى التي يمكن رؤيتها من الممر، أو التغليف بورق الجدران أو حتى التزيين باللوحات أو الصور الفوتوغرافية أو المرايا. كما، يُغطّى بلاط الأرضية، بالسجاد السيزال أو الجوت.





أفكار لتجميل الممرات

المرايا: يوحي توظيف المرايا في الممرات بالاتساع ويعكس الإضاءة. في هذا الإطار، تتعدد أشكال المرايا، لكن في الممرات الضيقة، هي تمتدّ من السقف إلى الأرض، وُتدعم بالإضاءة. أضيفي إلى ذلك، حضور المرايا، جنبًا إلى جنب تمييز ديكور الجدران، يرتقي بالديكور.



اللوحات الفنية: هي تُجمّل الديكور الداخلي، بألوانها وأشكالها المختلفة، فتكسر رتابة الممرات وتعطيها حيوية. تُسلط الإضاءة على اللوحات، لإبرازها.



الخزائن الصغيرة: تُوزّع الخزائن الصغيرة، في المداخل، كما في الممرات التي تمتدّ من المداخل، وذلك لحفظ المعاطف والعباءات والأحذية، والحدّ من الفوضى. تُصمّم الخزائن، مع مراعاة أن تكون حجومها مناسبة، فلا تؤثر سلبًا في الحركة. بحسب المهندسة لجين، يُفضّل أن تكون الخزائن مخفية او مصبوغة بلون الجدار الذي تتكئ إليه، مع إمكانية دمج المرايا بها.

نصائح لتصميم ديكور المنزل

التقليل من العناصر الموزعة في المساحات المذكورة، قدر الإمكان.



اختيار الألوان الفاتحة، في الديكور.



توظيف المرايا.

الاهتمام بالإضاءة حتى لا تبدو الممرات مُعتمة، كما لإضفاء لمسات فنّية على الديكور.

كما في هذا الإطار، هناك الإضاءة السقفية وتلك الجدارية أو تلك الممتدة من الجدار للسقف، علمًا أن حسن تنسيق الإضاءة يحجب مشكلة الضيق في الممرات.

