ننشر أسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني

بلغت أسعار صرف الدولار والعملات في السودان إلى أعلى ذروتها التاريخية خلال شهر مايو الماضي، بما في ذلك الدولار الأمريكي الذي ارتفع بشكل ملحوظ مقابل الجنيه السوداني.

كما وصل حجم الزيادة حوالي 420 جنيها سودانيا لدى تعاملات السوق الموازي اذ بدا شهر مايو بسعر للدولار عند مبلغ 1460 جنيها واختتم شهر مايو عند 1880 جنيها في المتوسط، ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 1880 جنيهًا للبيع و1860 جنيهًا للشراء.

أسعار العملات الخليجية في السودان

فيما وصل متوسط قيمة الريال السعودي إلى 496 جنيهًا سودانيًا، وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 506.81 جنيهًا سودانيًا، كما وصل الريال القطري إلى 510.98 جنيهًا سودانيًا.

وتجاوزت قيمة الريال العماني حاجز 4769.23 جنيهًا سودانيًا، ووصل سعر الدينار البحريني إلى 4894.73 جنيهًا سودانيًا، مما يعكس الضغوط الاقتصادية الكبيرة التي يعاني منها الجنيه السوداني.

أسعار العملات في بنوك السودان

وتظهر البيانات المصرفية إلى أن سعر الدولار يتراوح بين 1255 و1500 جنيه في البنوك السودانية، مع تفاوت الأسعار بين البنوك.

وبلغ سعر صرف الدولار في بنك الخرطوم 1255 جنيهاً، بينما وصل إلى 1500 جنيه في بنك أم درمان، وبلغ 1430 جنيهاً في بنك فيصل.