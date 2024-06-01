يشهد السوق الموازي في ليبيا، تقلبات متباينة بين الصعود والهبوط خلال الأيام الماضية، في ظل استمرار أزمة السيولة وانعدام الثقة بإجراءات المصرف المركزي، وسجلت أسعار الدولار "الصكوك" في بنوك ليبيا انخفاضاً نسبيا خلال ختام تداولات السبت 1 يونيو 2024، مقارنة بالأسعار التي سجلتها يوم الخميس.

أسعار الدولار الأمريكي في ليبيا مقابل الدينار الليبي بالصكوك:

- الدولار صكوك الجمهورية: البيع 7.040 دينار، الشراء 7.0375 دينار.

- الدولار صكوك التجارة والتنمية: البيع 7.100 دينار، الشراء 7.0975 دينار.

- الدولار صكوك التجاري الوطني : البيع 7.070 دينار، الشراء 7.0675 دينار

- الدولار صكوك الأمان: البيع 6.910 دينار، الشراء 6.9075 دينار

- الدولار صكوك الوحدة : البيع ~ دينار، الشراء ~ دينار(متوقفة).

أسعار العملات مقابل الدينار في السوق السوداء

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك في ليبيا، خلال أخر تحديث للأسعار من الصفحات المتخصصة برصد الأسعار القيم الآتية:

- الدولار

الدولار 6.90 طرابلس.

الدولار 6.90 بنغازي.

الدولار 6.91 زليتن.

الدولار 7.00 فئة 50 دينار.

- اليورو 7.37 دينار.

- الباوند بـ8.60 دينار.

- تحويل الدولار لتركيا 6.88 دينار.

- الدولار حوالة دبي 6.87 دينار.

- الدينار التونسي 2.22 دينار.

- الليرة التركية 0.23 دينار.

- الدينار الأردني 9.75 دينار.

- الجنيه المصري 0.15 دينار.

- فضة كسر بـ4.20 دينار.

- كسر ذهب 18 بـ374 دينار.

- كسر ذهب 21 بـ436.33 دينار.

- الذهب المسبوك بـ383 للجرام.

- الدولار بشيك التجارة والتنمية 7.19 دينار.

- الدولار بشيك الجمهورية 7.075 دينار.

- الدولار بشيك الوحدة 0دينار(متوقفة).

- الدولار بشيك التجاري الوطني 7.30 دينار.