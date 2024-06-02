حدث فلكي نادر خلال أيام فى دول عربية

حدث فلكي نادر وفريد يرى بالعين المجردة في السماء المنطقة العربية، حيث يصطف خلال أيام 6 كواكب ويلحق بهم القمرغدًا الثالث من شهر يونيو2024.







وسترى الدول العربية هذه الظاهرة بوضوح، حيث تصطف مجموعة "الكواكب السيارة" المكونة من عطارد والمريخ والمشتري وزحل وأورانوس ونبتون، ثم يلحق بهم القمر في خط مستقيم، في مشهد ليس حقيقيا، إنما يتهيأ لنا في السماء ويستمر حتى أواخر شهر يونيو. بحسب الخبراء الفلكيين.



قالت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" إن أفضل الأوقات لمشاهدة ظاهرة "اصطفاف الكواكب" سيكون مع شروق الشمس، بشرط أن تكون السماء صافية، فيما قد يضطر الناس في بعض البلدان إلى استخدام التليسكوب لمشاهدة الظاهرة النادرة بشكل واضح.

وقالت الوكالة إن العرض المثالي سيكون في التاسع والعشرين من يونيو، حيث سيكون منظر الكواكب وراء بعضها أكثر وضوحا ومثالية.