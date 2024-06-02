الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

غارات إسرائلية على بعلبك وبلدة حانويه جنوب لبنان

بوابة الوفد الإلكترونية

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية امس، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على منطقة بعلبك وبلدة حانويه جنوب لبنان.

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مسيرات الاحتلال تشن غارات قوية على عدة مدن في جنوب لبنان

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إسقاط مسيرة إسرائيلية في أجواء جنوب لبنان


وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "سلاح الجو قصف هدفا في بعلبك على بعد 80 كيلومترا من الحدود ردا على إسقاط حزب الله اليوم طائرة مسيرة متطورة تابعة لسلاح الجو".


وذكرت وسائل إعلام محلية أن "الجيش الإسرائيلي نفذ غارة جديدة، مساء يوم السبت، استهدفت بلدة حانويه جنوب لبنان".


وذكرت المعلومات الأولية أن "القصف طال محيط المدرسة الرسمية في البلدة وقد هرعت فرق الإسعاف إلى مكان الغارة".

كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن "الغارة على قلد السبع غربي بعلبك أسفرت عن وقوع إصابتين".

واستهدف "حزب الله" اللبناني مساء السبت طائرة مسيّرة تابعة للجيش الإسرائيلي من نوع "هيرمز 900" في الأجواء اللبنانية وتم إسقاطها.

وأظهر الفيديو لحظة إطلاق صاروخ باتجاه الطائرة التي انفجرت في الجو قبل سقوطها في منطقة دير كيفا، حيث تناثر حطامها في المكان.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية يوم السبت، باندلاع حريق كبير في مقر اللواء الشرقي 769 التابع للجيش الإسرائيلي في كريات شمونة، إثر استهدافه بصاروخ ثقيل أطلقه حزب الله من جنوب لبنان.

وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبية مؤخرا ازديادا كبيرا في عدد العمليات، وسط تحذيرات من خطورة الوضع، ودعوات لجميع الأطراف على وقف إطلاق النار وضبط النفس.
 

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