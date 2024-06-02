هلال عيد الأضحى .. «الفلك الدولي» يكشف عن مفاجأة

هلال عيد الأضحى .. كشف مركز الفلك الدولي عن وجود صعوبة في رؤية هلال شهر ذي الحجة الذي يوافق 6 يونيو الحالي، الأمر الذى قد يترتب عليه تطورات مفاجئة فيما يتعلق بتحديد موعد عيد الأضحى المبارك في العديد من الدول حول العالم.





هلال عيد الأضحى .. وقال المركز، في بيان له، إنّ غالبية دول العالم الإسلامي بدأت شهر ذي القعدة 9 مايو، وفي هذه الحالة، ستتحرى هذه الدول هلال ذي الحجة يوم 6 يونيو، ليكون أول أيام شهر ذي الحجة 7 يونيو أو 8 يونيو، في حالة تعذر رؤية الهلال، وأول أيام العيد يوم 16 يونيو أو 17 يونيو، لكن هناك مشكلة واحدة، وهي أن القمر يوم الخميس 6 يونيو وهو يوم الرؤية، سيغيب بعد غروب الشمس بدقائق قليلة، وستكون رؤية الهلال مستحيلة سواء بالعين المجردة أو التلسكوب، يوم الخميس 6 يونيو في العديد من دول العالم الإسلامي، ومنها السعودية ومصر، وذلك لقلة إضاءة الهلال أو بسبب قربه من الأفق، رغم غروب القمر قبل غروب الشمس، حسب بيان مركز الفلك الدولي.



بينما يوم الجمعة 7 يونيو، ستكون رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة في جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي وفقًا للمركز.

وسيغيب القمر في الرياض عاصمة السعودية بعد 12 دقيقة من غروب الشمس، ومن شروط الرؤية الصحيحة، ألايقل مكث القمر في الأفق بعد غروب الشمس عن 20 دقيقة، والمكث هو الفرق بين وقتي غروب الشمس والقمر.

وكشف مركز الفلك الدولي عن أنه من المتوقع أن تبدأ السعودية والعديد من الدول الأخرى شهر ذي الحجة يوم السبت 8 يونيو، ويكون يوم الاثنين 17 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك.