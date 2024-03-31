محافظ الغربية يشارك في حفل الإفطار الجماعي لمؤسسة الفلك

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته مؤسسة الفلك الخيرية لدعم أطفال متلازمة داون للعام الثاني على التوالي، وذلك برعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، وبحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء صلاح نبيل رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية، العميد هشام خورشيد مدير مكتب المخابرات الحربية بالغربية، العميد هاني محمد عامر المستشار العسكري، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، الإعلامي أحمد شوبير ، الفنان محمد ثروت ،لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية من ابناء محافظة الغربية .

وفي كلمته قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية " الشكر لله عز وجل على نعمة التي لا تحصى وعلى نعمة مهارات الاطفال الذين شهدناهم اليوم و الشكر والتقدير الازلي لرئيس عبد الفتاح السيسي مؤسس الجمهورية الجديده الذي يهتم بكل فرد في المجتمع واهتمامه بأبطال ذوي الهمم الذي يدل على تقديرة الكامل للابطال، كما وجه الشكر لنيابة الانبا بولا على الدعوة الكريمة التي سعدنا بها ولتواجدنا وسط كوكبه كبيره من القيادات العسكرية والتنفيذية والرياضية والاعلامية وابناء الغربية الذين يرفعون اسمها في كل مكان ورجال الاعمال واعضاء مجلس النواب والشيوخ .

واعرب المحافظ عن سعادته البالغة بالمواهب الخاصة بأبطال ذوي الهمم الذي شاهدها اليوم كما اعرب عن سعادته لحرص الابطال على تحية العلم في كل صباح لقيمة علم مصر الكبيره .

واكد المحافظ ان مصر بلد عظيمة من حيث الحضاره والموقع والتاريخ والاهل وهي بلد ليس لها مثيل في العالم فيجب ان نفخر جميعا ان لدينا حضاره ونيل وموارد طبيعيه وبشريه .

واشار المحافظ ان اهل مصر مسلمين ومسيحين جميعم يد واحده ، واضاف ان رمضان هذه السنه جاء مختلفا ومميزا فحمل معه العديد من الاحتفالات الازهر وانتصارات العاشر من رمضان وعيد الام واليوم بذوي الهمم وقال رحمي أشعر بالفخر كوني مصري، أجلس اليوم بين مصريين جمعهم صيام رمضان والصيام الكبير، وبين ملائكة متلازمة داون الذين نجتمع اليوم معهم لنفرح سويا بمواهبهم المبهرة .

ووجه الأنبا بولا كلمة شكر لله قائلا " الحمد لله الذي جمعنا اليوم في هذه الأيام المباركة والتي تجمع صيام شهر رمضان مع الصوم الكبير للأقباط، شكر لله الذي جمعنا حول هدف مقدس وهو خدمة ملائكة متلازمة داون".

كما وجه الحبر الجليل كلمة شكر لكل من شارك في نجاح هذا المشروع وعلى رأسهم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الذي ظل يتابع ويدعم بشكل دوري المشروع لتلبية كافه احتياجات الابطال.

وعلى هامش الاحتفال تم عرض فيلم وثائقي عن مبنى الفلك وتقديم عدة فقرات من ابطال الفلك إلى جانب التقاط الصور التذكارية مع الأطفال وذويهم وتفقد معرض المنتجات الذي نفذته المؤسسة.