معهد الفلك يكشف موعد وقفة عرفات 2024

أعلن الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد يوم وقفة عرفات 2024.

جاء ذلك بحسب الحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد برئاسة الدكتور ياسر عبد الهادي، بشأن بيان هلال شهر ذو الحجة لعام 1445.

هلال شهر ذي الحجـة

وأكد على أن هلال شهر ذي الحجـة سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران الساعة 2:39 ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من ذي القعدة 1445 هـ الموافق 6 يونيو 2024.

وأشار عميد معهد الفلك، أن غرة شهر ذو الحجة 1445 هـ فلكيًا ستوافق الجمعة 7 يونيو 2024، وتكون وقفة عرفات لعام 1445 هـ فلكيًا يوم السبت 15 يونيو 2024، ويكون عيد الأضحى المبارك 1445 هـ فلكيًا الأحد 16 يونيو 2024.