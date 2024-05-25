السبت 25 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

معهد الفلك يكشف موعد وقفة عرفات 2024

وقفة عرفات
وقفة عرفات

أعلن الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد يوم وقفة عرفات 2024.

txt

صحة النواب تتفقد مركز طب أسرة الرويسات

جاء ذلك بحسب الحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد برئاسة الدكتور ياسر عبد الهادي، بشأن بيان هلال شهر ذو الحجة لعام 1445.

هلال شهر ذي الحجـة

وأكد على أن هلال شهر ذي الحجـة سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران الساعة 2:39 ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من ذي القعدة 1445 هـ الموافق 6 يونيو 2024.

وأشار عميد معهد الفلك، أن غرة شهر ذو الحجة 1445 هـ فلكيًا ستوافق الجمعة 7 يونيو 2024، وتكون وقفة عرفات لعام 1445 هـ فلكيًا يوم السبت 15 يونيو 2024، ويكون عيد الأضحى المبارك 1445 هـ فلكيًا الأحد 16 يونيو 2024.

مواد متعلقة

صحة النواب تتفقد مركز طب أسرة الرويسات

إيران تعلن بدء تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة

"اقتصادية الشيوخ" تضع توصية بمقترح النائب حازم الجندي بإنشاء منطقة حرة أفريقية

20 شهيدًا بينهم أطفال ونساء في غارات للاحتلال على شمال غزة

محافظ الإسماعيلية يستقبل وزير الاتصالات لافتتاح عدد من المشروعات
الجريدة الورقية