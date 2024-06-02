كرة ماء الأهلي أبطال كأس مصر

توج فريق رجال كرة الماء بالنادي الأهلي ببطولة كأس مصر لموسم 2023-2024، عقب الفوز على نادي هليوبوليس في المباراة النهائية بنتيجة 10-7، في المباراة التي جمعتهما على حمام سباحة نادي CLUB ONE بالمعادي.

تمكن رجال الأهلي من الفوز على الشمس مساء أمس في الدور نصف النهائي، قبل أن يكرروا فوزهم مساء اليوم على هليوبوليس في المباراة النهائية ليحصدوا لقب بطولة الدوري.

ونجح الفريق الأول لكرة الماء بالنادي الأهلي في تحقيق الثلاثية هذا الموسم بالفوز بالدوري والكأس وكرة الماء الشاطئية.

‏‎ويضم الجهاز الإداري لفريق كرة الماء كلا من وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء، ومحمد فاضل نائب رئيس الجهاز، ومحمود حسن مدير الجهاز.

‏‎فيما يقود الجهاز الفني لفريق رجال «كرة الماء» كل من: وليد عزت مديرًا فنيًّا، وتوفيق جماد مدربًا، وأحمد سامح مدرب حراس مرمى، وبلال مرسي مخطط أحمال، وسيف ممدوح مديرًا إداريًّا، وأحمد أكرم إخصائي التأهيل البدني، وأحمد الحفناوي إخصائي الإعداد النفسي، وخالد بن عيسى محلل أداء، وسامح العشري مدير إداري القطاع التعليمي، ومحمد رشوان ووسام عزت إداريين.