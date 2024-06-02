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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

السولية: نهائي القرن هو أصعب مباراة خضتها مع الأهلي

عمرو السولية
عمرو السولية

تحدث عمرو السولية نجم الأهلي عن أصعب نهائي دوري أبطال أفريقيا، خاضه مع المارد الأحمر خلال مسيرته مع الفريق.

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أكد السولية في تصريحات تلفزيونية أن مباراة نهائي القرن أمام الزمالك في نسخة دوري أبطال أفريقيا 2020 كانت الأصعب لما يملكه الأبيض من فريق مميز وقتها.

أضاف السولية: نهائي القرن هو أصعب مباراة خضتها مع النادي الأهلي، الأجواء كانت صعبة للغاية في ظل فيروس كورونا والاختبارات الذي كنا نجريها وقتها.

وواصل نجم الأهلي: لو كنا خسرنا هذا اللقاء كنا لن نلعب كرة مرة أخرى، الزمالك كان فريق مميز وقتها ولديه لاعبين مميزين، عشنا ضغط عصبي كبير للغاية قبل هذه المباراة.

وأشار: لم نكن ننام قبل نهائي القرن، نهائي أمام الزمالك على ملعب استاد القاهرة، مباراة لن تتكرر، ما كان يصل لنا من الإعلام إن هذه المباراة إما أن تفوز وتصبح فوق أو تكون تحت.

وواصل تصريحاته: لا نخاف من الزمالك، ولكن نعطيه احترامه وقيمته، وننزل للمعب ويكون هدفنا الفوز، لكن لا نخاف من مواجهة الأبيض.

وتابع: في نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد البيضاوي المغربي كان مارسيل كولر يسمعنا صوت الجماهير أثناء التدريبات لنتأقلم على الأمر.

وأشار إلى أن نهائي دوري ابطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي كان أسهل نهائي خاضه مع الأحمر.

وكان الأهلي حصد منذ أيام لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشر على حساب الترجي التونسي. 

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