توزيع خطاب الندب لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2024 اليوم

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع خطابات الندب لأعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 اليوم الأحد.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن قبول الاعتذارات ستكون أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلين في ضوء الضوابط التي وضعتها الوزارة.

استعدادات امتحانات الثانوية العامة 2024

واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أهم الإجراءات المتعلقة باستعدادات الوزارة للامتحانات، وقال إنه تم إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة (رقم الجلوس- اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان – المواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان)، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة في إطار الاستعدادات لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024/2023، موجهًا الطلاب الدخول على الموقع، والتأكد من هذه البيانات، وعند وجود أي مشكلة يستطيع الطالب الرجوع للجنة النظام والمراقبة المتاحة على رقم الجلوس الذي تسلمه الطالب.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جاهزية الاستراحات للقائمين بأعمال امتحانات الثانوية العامة 2024 وسلامة الديسكات الخاصة بالطلاب.

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جاهزية الوزارة لامتحانات الثانوية العامة 2024 وحوكمة عملية الامتحانات.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم فحص طلبات تحويلات الثانوية العامة لهذا العام والتي بلغت (١٢٧٥٠) وتم قبول طلبات تحويلات لـ (٤٨٢٤) فقط، وفقًا للضوابط المنظمة.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024 هذا العام هي نفس مواصفات العام الماضي، ويتم سحب الأسئلة من بنوك الأسئلة وهناك لجنة تقوم بمراجعة الامتحان قبل الطباعة.

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جاهزية الوزارة لامتحانات الثانوية العامة والتى من المقرر أن تبدأ يوم 10 يونيو الجارى.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة تحرص على العمل على تهيئة المُناخ المناسب، والجيد، والآمن، لأبنائنا الطلاب، خلال فترة سير امتحانات الثانوية العامة 2024؛ بغية تحقيق امتحانات آمنة ومنضبطة.

وطمأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة بأنه لا تغيير فى نظام الامتحانات هذا العام، وأن الامتحانات سيتم إجراؤها كالعام الماضى تماما.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على عدم تغيير قواعد ومواصفات امتحانات الثانوية العامة مثل الأسئلة الموضوعية (الاختيار من متعدد)، والمبنية على قياس نواتج التعلم، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، فضلا عن الأسئلة المقالية.

