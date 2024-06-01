تدوير العمال بين لجان امتحانات الثانوية العامة 2024

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تدوير العمال بين لجان امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، في هيئة الأبنية التعليمية.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن تدوير العمالة يأتي ضمن خطة مواجهة الغش بامتحانات الثانوية العامة 2024، قائلا: "ده درس مستفاد من العام الماضي".

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تدريب كل رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 على فتح المظاريف وانتظام سير امتحانات الثانوية.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه سيتم إرسال كشوف الندب لامتحانات الثانوية العامة غدا الأحد، ويتم إتاحة قبول الاعتذارات أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم إلى وجود كود على ورقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 وبمجرد نشرها على الإنترنت يتم ضبطه وتحريز الجهاز، ثم التحقيق معه بعد انتهاء الامتحان، ويسمح له باستكمال امتحاناته.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الشئون القانونية تحقق في المحضر الخاص بالغش في امتحانات الثانوية العامة 2024 الموجه للطالب، لأن تحويل الطلاب للنيابة العامة يكون في أضيق الظروف.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لن يوجد لجان أولاد الأكابر في امتحانات الثانوية العامة 2024، مشيرا إلى تقدم 12 ألفا و750 طالبا وطالبة للتحويل تم قبول أربعة آلاف فقط.

موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 بدءا من يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 للمواد غير المضافة للمجموع ويوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 للمواد الأساسية المضافة للمجموع.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 نحو 745 ألفًا و86 طالبا وطالبة.

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

وتحتوى امتحانات الثانوية العامة 2024 على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق، على أن تحتوي على جميع المستويات المعرفية.

وتوضع امتحانات الثانوية العامة 2024 في أربعة نماذج لكل مادة تضم نفس الأسئلة ولكن بترتيب مختلف فقط بالنسبة للأسئلة الموضوعية فقط، أما المقالي فنفس الترتيب.

