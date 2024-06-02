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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فنربخشة يعلن تعاقده مع مورينيو رسميا

مورينيو
مورينيو

أعلن نادي فنربخشة التركي تعاقده مع جوزيه مورينيو، ليقود الفريق بشكل رسمي في الموسم الكروي الجديد.

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نشر نادي فنربخشة فيديو عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه جوزيه مورينيو ليعلن النادي عن تعاقدهم مع السبيشيال وان.

شاهد إعلان فنربخشة تعاقده مع مورينيو اضغط هنا 

قال مورينيو في الفيديو الذي نشره، مرحبا جماهير فنربخشة انتظركم غدا في ملعب الفريق، هيا نبدأ مع بعض رحلتنا.

وكان مورينيو تحدث حول قيادة فنربخشة والتحديات التي ستواجهه قائلا: لن يكون من السهل الوصول لدوري ابطال اوروبا ، لدينا 3 ادوار للوصول للبطولة ، فنربخشه يملك 8 لاعبين سيشاركون في اليورو ولن يحضروا المعسكر التدريبي.

وتابع: سيكون صعبًا لكن (إذا أتيت) انتم تعلمون أنني أحب التحديات ، سأقاتل من اجل الوصول لدوري الابطال.

وأكدت التقارير الصحفية الأخيرة أن مورينيو وقع مع نادي فنربخشة عقدا مدته عامين، حيث ينتهي تعاقده معهم في صيف عام 2026، ويشمل خيار إضافي لموسم آخر.

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