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السبت 01 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شاهد.. زيدان ونجم دورتموند السابق يسلمان كأس دوري أبطال أوروبا (فيديو)

زيدان وريدله
زيدان وريدله

سلم الثنائي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق، وكارل هاينتس ريدله نجم بوروسيا دورتموند وليفربول السابق كأس دوري أبطال أوروبا، قبل انطلاق المباراة النهائية.

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مشجع يقتحم ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

وكان مانشستر سيتي توج ببطولة دوري أبطال أوروبا على حساب إنتر ميلان الإيطالي بعد الانتصار عليه بهدف نظيف.

ويواجه ريال مدريد نظيره بوروسيا دورتموند على ملعب ويمبلي في لندن ي نهائى دوري أبطال أوروبا.

زيدان وريدله

شاهد.. زيدان وريدله يسلمان كأس دوري أبطال أوروبا 

 

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ويخيم التعادل السلبي دون أهداف بين ريال مدريد و بوروسيا دورتموند حتى الآن بعد انطلاق اللقاء.

وصعد ريال مدريد إلى النهائي على حساب بايرن ميونخ الألماني، بينما تأهل بوروسيا دورتموند إلى المباراة النهائية على حساب باريس سان جيرمان.

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شاهد.. زيدان ونجم دورتموند السابق يسلمان كأس دوري أبطال أوروبا (فيديو)

 

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