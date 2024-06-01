تنظيم البالون الطائر وإصدار الشهادات وآليات الرقابة.. فى دورة تدريبية بمصر

تحت رعاية مشروع الأورومتوسطى للطيران ووكالة الاتحاد الأوروبى لسلامة الطيران

استضافت سلطة الطيران المدنى ورشة العمل حول تنظيم البالون الطائر وإصدار الشهادات والرقابة عليه بالتعاون مع وكالة الاتحاد الأوروبى لسلامة الطيران (EASA) وذلك تحت رعاية مشروع الأورومتوسطى للطيران بمشاركة ٤٠ ممثلا من العاملين بسلطة الطيران المدنى ومشغلى البالونات المحليين، بالإضافة إلى لجنة التنظيم للطيران المدنى بالمملكة الأردنية الهاشمية والمديرية العامة للطيران المدنى المغربية والهيئة الوطنية للطيران الإسبانى (AESA)، ومصنعى البالونات المعتمدين بالاتحاد الأوروبى مثل Ultramagic وKubíček.

وفى هذا السياق، أعرب الطيار عمرو الشرقاوى رئيس سلطة الطيران المدنى، عن ترحيبه بانعقاد ورشة العمل بمصر، مشيداً بالدور الفعال الذى تقوم به اللجنة الاقتصادية لأفريقيا فى تعزيز التعاون والتنسيق المستمر مع نظرائهم فى الاتحاد الأوروبى والسلطات الإقليمية لضمان تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية فى مجال الطيران.

جدير بالذكر أنه قد تمت مناقشة العديد من الموضوعات الهامة خلال فعاليات ورشة العمل بهدف تعزيز المواءمة التنظيمية ورفع مستويات السلامة فى جميع المجالات، ومنها مناقشة الإطار التنظيمى وكذلك أفضل الممارسات فى الإنتاج والعمليات والصيانة وإصدار التراخيص وكذا استعراض الاستراتيجيات المتعلقة بالرقابة المُثلى التى تُطبقها سلطات الطيران الوطنية فى أوروبا وداخل منطقة المشروع.