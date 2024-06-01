أكاديمية مصر للطيران للتدريب تشارك فى مؤتمر صناعة الطيران الأفريقى 2024

شاركت أكاديمية مصر للطيران للتدريب فى المؤتمر السنوى «12 th Aviation Stakeholders Convention2024»... والمقام بأديس أبابا باستضافة من الخطوط الجوية الإثيوبية تحت رعاية منظمة شركات الطيران الأفريقية «افرا».. وعرضت أكاديمية مصر للطيران كافة الخدمات التدريبية المتوفرة والمتمثلة فى تدريب أطقم الطيارين على أجهزة الطيران التمثيلى لطرازات إيرباص A320neo، A320، A220-300، A330/A340.. وطرازات بوينج B777، B737-800 وكذلك تدريب أطقم الضيافة الجوية على أجهزة تدريب متقدمة مثل جهاز التدريب على إجراءات الإخلاء والطوارئ Cabin Emergency Evacuation Trainer (CEET) وجهاز التدريب على طرق تقديم الخدمات للراكب Cabin Service Trainer (CST) وأيضاً تدريب المهندسين على صيانة الطائرات متعددة الطرازات والذى يتم على أعلى مستوى من الجودة باعتماد الاتحاد الأوروبى (EASA)، وكذلك الدورات الخاصة ICAO Aviation Security &ICAO TRAINAIR PLUS، مما يؤكد ريادة أكاديمية مصر للطيران للتدريب بين المراكز العالمية المتخصصة فى مجالات تدريب الطيران المختلفة ومواكبتها لأعلى المقاييس الدولية فى صناعة النقل الجوى.