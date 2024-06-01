توقيع الكشف الطبي على 1425 مواطن بالمنيا

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة، تنظيم القوافل الطبية العلاجية المجانية، لتقديم الخدمات الصحية والرعاية الطبية لمواطني القرى الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية .

وأعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، توقيع الكشف على 1425 حالة خلال قافلة طبية مجانية بقرية سمهان إحدى قرى مركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مؤكدا مواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، نتائج القافلة الطبية العلاجية المجانية ، في مختلف التخصصات، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 313 حالة جراحة ، و321 حالة أطفال ، و 274 باطنة ، و 67 نساء، و 94 أسنان ، و 188 جلدية ، و 125 رمد ، و43 تنظيم أسرة ، وإجراء 156 تحليلاً متنوعاً ، و4 حالات موجات صوتية ، و 5 حالات أشعة عادية ، 112 كشف مبكر للضغط والسكر ، وخلع أسنان لـ 8 حالات بعيادة الأسنان ، وتحويل للمستشفى 26 حالة لإستكمال العلاج ، بالإضافة ، إلي عقد ندوات تثقيف صحى لـ 137 متردداً .

جديراً بالذكر أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد أعلن عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، لــ 105 آلاف حالة بالعيادات الخارجية ، وأقسام الاستقبال بالمستشفيات على مدار شهر إبريل الماضي ، وذلك ضمن مجموعة من القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة المجانية ، نظمتها مديرية الصحة على مستوى مراكز وقرى المحافظة ، من خلال نخبة من الأطباء بكافة التخصصات ، لتوفير خدمات طبية مجانية للفئات الأولى بالرعاية في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

من جانبه استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود المديرية خلال إبريل الماضي ، حيث تم تقديم خدمات طبية وعلاجية ، لحوالى 69 ألف حالة بالعيادات الخارجية ، و36 ألف حالة بأقسام الإستقبال والطوارئ بالمستشفيات ، مشيراً وكيل الوزارة ، إلى إجراء 4442 عملية جراحية ، وخدمات غسيل كلوى لـ 1084 مريضاً ، بإجمالي 12322 جلسة غسيل كلوى ، وإجراء 291 حالة ولادة، وخدمات علاج طبيعي لـ 813 مريضا ، بإجمالي 2781 جلسة علاج طبيعي ، بالإضافة إلى تقديم خدمات أشعة عادية لـ 12231 حالة وأشعة تلفزيونية ، لحوالي 2690 حالة وأشعة مقطعية لـ 719 حالة ، وإجراء 28876 تحليلا لعدد 11373 حالة ، ورسم قلب لـ 2808 حالات ، و 7 حالات مناظير ، و 302 ايكو، و 106 c.arm ، إلى جانب تقديم خدمات عناية مركزة لـ 799 مريضا ، بإجمالي 2905 يوم علاج وحضانات لـ 489 طفلا ، بإجمالي 2674 يوم علاج.