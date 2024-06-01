محافظ دمياط تتابع عملية توريد محصول القمح

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عملية توريد محصول القمح لهذا الموسم والذى بدأ الشهر الماضى ويستمر حتى منتصف أغسطس ٢٠٢٤، حيث بلغت الكمية الموردة ٣٣١١٠طن و ٧٠٥ كيلو جرام بالشون التابعة للبنك الزراعى المصرى بكفر سعد وفارسكور والزرقا والسرو بالإضافة إلى شونة مضرب الزرقا وشون مطاحن السيالة والسنانية بدمياط

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، أن المحافظة تعمل على انتظام منظومة التوريد والتخزين ،مشيرة إلى أنه يتم متابعة العمل التى تتم من خلال مديريتى الزراعة والتموين بشكل مستمر، مشددة بالتيسير على المزارعين خلال التوريد و رصد اى معوقات والعمل على حلها فورًا.

ومن الجدير بالذكر أن المساحة المُنزرعة بالقمح بدمياط هذا العام قد بلغت ٣٦١٣٨ فدان بزيادة عن العام السابق ٥ آلاف فدان ، وتم حصاد ٣٥١٢٠ فدان