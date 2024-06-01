تعرف على الجوائز المالية لنهائي دوري أبطال اوربا

قبل ساعات من انطلاق المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال اوربا كشف الاتحاد الاوربي عن الجوائز المالية الخاصة بفريقي ريال مدريد الاسباني و بروسيا دورتموند الالماني اللذين سيلتقيا في المباراة النهائية على ملعب ويمبلي في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة .

ريال مدريد تأهل الى المباراة النهائية بعد تجاوز عقبة مانشيستر سيتي حامل اللقب في الدور ربع النهائي فيما اطاح ببايرن ميونخ الالماني في الدور نصف النهائي للبطولة ليصل الى ىالمباراة النهائيى من اجل معاناقة اللقب الاوربي للمرة الخامسة عشرة على التوالي .

اما بروسيا دورتموند فهو يأمل في حصد لقبه الثاني بعد فوزه بلقب دوري الابطال عام 1997 على حساب يوفنتوس الايطالي بينما كان لملعب ويمبلي ذكرى مؤلمة لدي عشاق بروسيا دورتموند بعد خسارتهم للقب عام 2013 امام بايرن ميونخ .

الاتحاد الوربي لكرة القدم من جانبه كشف عن الجوائز التي سيحصدها الفريقين المتأهلين للمباراة النهائية حيث سيحصل الفائز على 20 مليون يورو والخاسر على 15.5 مليون يورو وهي الجوائز المالية الخاصة بالمباراة النهائية فقط اما الجوائز التي يتم توزيعها اثناء البطولة فقد كانت على النحو التالي :

دوري المجموعات : يحصل كل نادي مشارك في دوري المجموعات على 15.64 مليون يورو .

دور ال 16 : يحصل كل نادي في دور ال 16 على 2.8 مليون يورو

دور ربع النهائي : يحصل كل نادي على 9.6 مليون يورو

دور نصف النهائي : يحصل كل نادي على 12.5 مليون يورو .