مظاهرات تطالب برحيل حكومة نتنياهو أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية

انطلقت مظاهرات لمجموعة من المستوطنين أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب؛ للمطالبة برحيل حكومة نتنياهو وإبرام صفقة تبادل عاجلة، وذلك حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها منذ قليل صباح اليوم الجمعه.

ومن جهة أخري، قالت القناة 13 الإسرائيلية، إن رئيس وزراء الوزراء، بنيامين نتنياهو سيلتقي وزير الدفاع، يوآف جالانت في وزارة الدفاع بعد قطيعة دامت أسبوعين.

ووفقًا لصحيفة كان حدشوت، فقد اتهم نتنياهو وزير الدفاع أمام المجلس الوزاري السياسي الأمني الموسع بتسريب الاجتماعات، وقال للوزراء: في كل مرة أجلس فيها لاجتماعات محدودة مع وزير الدفاع، ورئيس الموساد ورئيس الشاباك يتم تسريب كل شيء، متابعًا: أعرف أنه ليس رئيس الموساد أو رئيس الشاباك، فمن يمكن أن يكون، في إشارة إلى وزيرالدفاع.

