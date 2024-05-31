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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أسيرة إسرائيلية لدى حماس توجه رسالة لشعبها “لا تجعلوا مصيرنا في يد نتنياهو”

صورة من الفيديو الصوتي
صورة من الفيديو الصوتي

نشرت كتائب القسام فيديو صوتي لأسيرة إسرائيلة موجودة لدى حماس، بعنوان "لا تجعلوا مصيرنا في يد نتنياهو ومجلس الحرب، أنقذونا، الشعب يجب أن يقرر الوقت ينفذ".

وظهر في التسجيل الصوتي أسيرة توجه رسالة إلى الإسرائيليين تقول فيها: أنا في الأسر منذ أكثر من 237 يوما، ولا أدري حتى متى أبقى هنا، أنا أقول لشعب إسرائيل، هل أصبحتم أعضاء في حكومة نتنياهو وجالانت وغانتس، وهل سيصبح مصيري ومصير زملائي مثل روان أراد، ليخرج آلاف نساء ورجال إسرائيل وليغلقوا شوارع تل أبيب، ولا تعودوا للبيوت حتى نعود، لا تجعلوا مصيرنا في يد نتنياهو ومجلس الحرب أنقذونا الوقت ينفد، الشعب يجب أن يقرر، لا نريد أن نموت هنا 

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