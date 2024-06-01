السعودية: جاهزون لحماية أمن وسلامة ضيوف الرحمن

أكد مدير الإدارة العامة للأمن والسلامة داخل المسجد الحرام بدر المالكي الجاهزية والاستعداد التام لحماية الحج وسلامة الحجاج خلال هذا الموسم، مشيرا إلى تشكيل فريق عمل متخصص لتقديم كافة التيسيرات والخدمات لكبار السن وذوي الهمم.

وقال المالكي في مقابلة مع قناة (الإخبارية) السعودية اليوم (السبت) ـ إن "إدارة الأمن حريصة على إزالة كافة المعوقات التي تعيق حركة الحجاج منها منع الجلوس في الممرات والمشايات الداخلية للمسجد الحرام للمحافظة على سلامتهم".

وأشار إلى انتشار أكثر من 500 موظف في أرجاء الحرم للمحافظة على أمن وسلامة الحجاج وتسهيل عملية الحركة على الطرق المؤدية إلى داخل الطواف ومنع التكدس والازدحام لتجنب تكرار حوادث التدافع التي تتسبب في وفاة مئات الحجاج.

وفي سياق متصل اعلنت الخطوط الحديدية السعودية "سار"جاهزيتها بالقطار السريع لاستقبال ضيوف الرحمن

حيث كشفت الخطوط الحديدية سار بالمملكة العربية السعودية عن خطتها التشغيلية لعام 1445 هجرياً والتى تستعد فيها بزيادة نحو 100 الف مقعد عن العام الماضى ليبلغ عدد المقاعد المُعدة لنقل حجاج بيت الله الحرام 106 مليون مقعد

ويربط خط قطار الحرمين السريع محطاته الخمس التي تربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة، مرورًا بمحطة جدة الرئيسة ، ومحطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عبر خط حديدي يبلغ طوله 453 كيلومترًا.

السعودية: تأشيرة الزيارة لا تسمح لحاملها بأداء فريضة الحج

أكد الأمن العام السعودي، أن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها كافة، لا تسمح لحاملها بأداء فريضة الحج، مهيبا بضيوف السعودية من حاملي تأشيرة الزيارة كافة إلى عدم التوجه إلى مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها خلال الفترة من 15/ 11/ 1445 هـ حتى 15/ 12/ 1445 هـ..

وأشار إلى أن عدد من تم تطبيق أنظمة وتعليمات الحج بحقهم القاضية بعدم البقاء في مدينة مكة المكرمة لحاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة بلغ أكثر من 20 ألف وافد.

وشدد الأمن العام على أن من يخالف ذلك سيكون عرضة لتطبيق الجزاءات بحقه وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات في السعودية، وذلك للمحافظة على سلامة ضيوف الرحمن المصرح لهم بأداء فريضة الحج، ليؤدوا مناسكهم بأمن وطمأنينة.