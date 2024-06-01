السبت 01 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

استمرار التعريب في امتحانات الثانوية العامة 2024

مؤتمر وزير التربية
مؤتمر وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استمرار التعريب في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 لطلاب مدارس اللغات. 

وزير التعليم يكشف سبب عدم نشر نماذج لامتحانات الثانوية العامة 2024

745 ألفًا و86 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة 2024

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، في هيئة الأبنية التعليمية. 

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن طلاب مدارس اللغات سيتسلمون ورقة امتحانات الثانوية العامة 2024 باللغة الإنجليزية ومعها أخرى بالترجمة، أما الأسئلة المقالية فيتاح الإجابة عليها باللغة العربية أو الإنجليزية. 

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن أوراق إجابة امتحانات الثانوية العامة 2024 لطلاب مدارس اللغات يتم تصحيحها بواسطة معلمي لغات.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على كتابة البيانات في امتحانات الثانوية العامة 2024 بشكل صحيح لحفظ حقوق الطالب، خاصة بنقل رقم نموذج ورقة الأسئلة لأنه في حال كتب نموذج أ وهو حاصل على نموذج ب فإنه سيتم التصحيح على أ ويضيع حقه. 
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لم يتم نشر نماذج استرشادية جديدة لامتحانات الثانوية العامة 2024 لأنها بنفس مواصفات العام الدراسى الماضي. 

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لن يوجد لجان أولاد الأكابر في امتحانات الثانوية العامة 2024، مشيرا إلى تقدم 12 ألفا و750 طالبا وطالبة للتحويل تم قبول أربعة آلاف فقط. 

إحصائيات امتحانات الثانوية العامة 2024 

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 يبلغ 745 ألفًا و86 طالبا وطالبة. 

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية يبلغ 11 لجنة. 

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن عدد لجان الإدارة في امتحانات الثانوية العامة 2024 يبلغ أربع لجان. 

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد لجان سير امتحانات الثانوية العامة 2024 على مستوى الجمهورية يبلغ ألف و981 لجنة. 

ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى عدد لجان التقدير في امتحانات الثانوية العامة 2024 على مستوى الجمهورية سبع لجان، وعدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 84 لجنة. 

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 بدءا من يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 للمواد غير المضافة للمجموع ويوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 للمواد الأساسية المضافة للمجموع.

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