تبكير موعد دخول الطلاب لجان امتحانات الثانوية العامة 2024

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تبكير موعد دخول الطلاب لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 عن الموعد المحدد في التاسعة صباحا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، في هيئة الأبنية التعليمية.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن يسمح بدخول الطلاب اللجنة الأساسية في امتحانات الثانوية العامة 2024 الساعة الثامنة والنصف صباحًا أما الفرعية في التاسعة إلا عشر دقائق.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن توزيع أوراق الأسئلة على الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 سيكون تمام الساعة التاسعة صباحًا.

نصيحة وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة 2024

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نصيحة للطلاب بتوخي الحذر عند الإجابة على امتحانات الثانوية العامة 2024 بنماذج البابل شيت والتأكد من رقم السؤال واختيار الإجابة التي يراها صحيحة.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن إجابة الطالب في ورقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 لا يفيد لأنه لن يلتفت إليها في عملية التصحيح وقد تهدر وقت الامتحان.

ونصح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب بمشاهدة الفيديو التوضيحي لطرق الإجابة على البابل شيت وكتابة البيانات في امتحانات الثانوية العامة 2024.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على كتابة البيانات في امتحانات الثانوية العامة 2024 بشكل صحيح لحفظ حقوق الطالب، خاصة بنقل رقم نموذج ورقة الأسئلة لأنه في حال كتب نموذج أ وهو حاصل على نموذج ب فإنه سيتم التصحيح على أ ويضيع حقه.

موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 بدءا من يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 للمواد غير المضافة للمجموع ويوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 للمواد الأساسية المضافة للمجموع.

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

وتحتوى امتحانات الثانوية العامة 2024 على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق، على أن تحتوي على جميع المستويات المعرفية.

وتوضع امتحانات الثانوية العامة 2024 في أربعة نماذج لكل مادة تضم نفس الأسئلة ولكن بترتيب مختلف فقط بالنسبة للأسئلة الموضوعية فقط.

