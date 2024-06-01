745 ألفًا و86 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 يبلغ 745 ألفًا و86 طالبا وطالبة.

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية يبلغ 11 لجنة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن عدد لجان الإدارة في امتحانات الثانوية العامة 2024 يبلغ أربع لجان.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد لجان سير امتحانات الثانوية العامة 2024 على مستوى الجمهورية يبلغ ألف و981 لجنة.

ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى عدد لجان التقدير في امتحانات الثانوية العامة 2024 على مستوى الجمهورية سبع لجان، وعدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 84 لجنة.

إحصائيات امتحانات الثانوية العامة 2024

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية 81 طالبا.

وتابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بمستشفى 57357 ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية يبلغ 38 طالبًا.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنةعدد الطلاب المكفوفين المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة 2024 يبلغ 255 طالبا وطالبة.

واستطرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد طلاب الدمج التعليمي المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة 2024 يبلغ ثلاثة آلاف و306 طلاب وطالبات.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة 2024 يبلغ ألف و646 طالبا وطالبة.



وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 بدءا من يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 للمواد غير المضافة للمجموع ويوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 للمواد الأساسية المضافة للمجموع.



وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

وتحتوى امتحانات الثانوية العامة 2024 على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق، على أن تحتوي على جميع المستويات المعرفية.

وتوضع امتحانات الثانوية العامة 2024 في أربعة نماذج لكل مادة تضم نفس الأسئلة ولكن بترتيب مختلف فقط بالنسبة للأسئلة الموضوعية فقط.