السبت 01 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

745 ألفًا و86 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة 2024

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 يبلغ 745 ألفًا و86 طالبا وطالبة. 

حيازة الموبايل في امتحانات الثانوية العامة 2024 جريمة

رابط الحصول على رقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية يبلغ 11 لجنة. 

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن عدد لجان الإدارة في امتحانات الثانوية العامة 2024 يبلغ أربع لجان. 

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد لجان سير امتحانات الثانوية العامة 2024 على مستوى الجمهورية يبلغ ألف و981 لجنة. 

ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى عدد لجان التقدير في امتحانات الثانوية العامة 2024 على مستوى الجمهورية سبع لجان، وعدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 84 لجنة. 

إحصائيات امتحانات الثانوية العامة 2024 

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية 81 طالبا. 

وتابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بمستشفى 57357 ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية يبلغ 38 طالبًا.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنةعدد الطلاب المكفوفين المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة 2024 يبلغ  255 طالبا وطالبة. 

واستطرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد طلاب الدمج التعليمي المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة 2024 يبلغ ثلاثة آلاف و306 طلاب وطالبات. 

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة 2024 يبلغ ألف و646 طالبا وطالبة. 
 

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 بدءا من يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 للمواد غير المضافة للمجموع ويوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 للمواد الأساسية المضافة للمجموع. 
 

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ. 

وتحتوى امتحانات الثانوية العامة 2024 على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق، على أن تحتوي على جميع المستويات المعرفية. 

وتوضع امتحانات الثانوية العامة 2024 في أربعة نماذج لكل مادة تضم نفس الأسئلة ولكن بترتيب مختلف فقط بالنسبة للأسئلة الموضوعية فقط.

مواد متعلقة

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية 2024

جامعة عين شمس تناقش الشهادات المزدوجة مع شرق لندن

مناقشة "الآثار وآفاق التعاون الدولي" في مؤتمر جامعة عين شمس

800 طبيب من المستشفيات والجامعات في مؤتمر جراحات الأنف والأذن بطب القاهرة

نشر أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2024 أثناء اللجان

فتح باب التقديم في المدارس التجريبية 2024 إلكترونيًا

شروط الالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية

التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

الجريدة الورقية