بالمفاتيح المصطنعة.. اعترافات عصابة سرقة السيارات في الخليفة

القت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطلان لقيامهما بسرقة سيارة في منطقة الخليفة ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتوالي التحقيق وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ,

وردت بلاغ لقسم شرطة الخليفة من أحد المواطنين بسرقة سيارته حال توقفها بدائرة القسم ، وكشفت التحريات أن عاطلين وراء ارتكاب الواقعة والقي القبض عليهما وبحوزتهما (3 مفاتيح مصطنعة)، واعترفا بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات والبطاريات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وارتكابهما 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" تم ضبطه.

وفي واقعة أخرى شهد مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج وقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة بالأرض الزراعية نتج عنها إصابة عامل في منتصف العقد السابع من العمر يقيم بدائرة المركز بطلق ناري بالبطن وجرى ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم ونقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغا بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "طلعت . م . م . م" 49 سنة سائق يقيم دائرة المركز و"عمر . خ . ع . ا" 41 سنة مزارع يقيم دائرة المركز .

وطرف ثان "فاضل . ص . ف . ع" 64 سنة عامل مصاباً بطلق ناري بالبطن وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة و"إبراهيم . ع . ا . ع" 27 سنة عامل يقيمان / دائرة المركز .

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الأول [ السلاح المستخدم ] وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الثاني من الطرف الأول باحداث إصابة الأول من الطرف الثاني من السلاح المضبوط بحوزته بسبب خلافات الجيرة بأرضهم الزراعية .