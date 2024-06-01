ما لا تعرفه عن الكيك بوكسينج أكبر منافس للملاكمة (فيديو)

كشف الكابتن إسلام قريش، مدرب منتخب مصر للكيك بوكسينج، أن هذه اللعبة هي رياضة نزالية موجودة منذ السبعينيات وبدأت في مصر أواخر القرن الماضي تقريبًا.

الفنان أحمد العوضي يمارس رياضة الكيك بوكسينج

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفنان أحمد العوضي يمارس رياضة الكيك بوكسينج، لافتًا إلى ان رياضة الكيك بوكسينج تعتمد على اللكم والركل باليد والقدم، وهي 7 أساليب مختلفة، وتختلف عن البوكس التي تعتمد على اليد فقط.

وأشار إلى أن اعتمادها على سبع أساليب جعل قاعدة انتشارها أوسع لأن المنافسة تكون قاعدتها أكبر وفرصة تحقيق ميدالية تكون أكبر لأنها تتيح المشاركة في أكثر من أسلوب.

هناك العديد من المميزات لرياضة الكيك بوكسينج

وأضاف مدرب منتخب مصر للكيك بوكسينج، أن هناك العديد من المميزات لرياضة الكيك بوكسينج، من الدفاع عن النفس وتكسب ممارسها الشكل الذي يريده لجسمه، مؤكدا أن البنات تهتم أكثر بهذه اللعبة.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري للكيك بوكسينج برئاسة محمد صبيح عقد اجتماعا سابقًا مع جميع مدربي المنتخبات الوطنية من أجل مناقشة خطة الإعداد المقترحة لكافة اللاعبين واللاعبين من أجل إعدادهم على أعلى مستوى فني وبدني.

وقال محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، إن الاجتماع يأتي ضمن خطة الاتحاد نحو إشراك جميع عناصر اللاعبة في خطط التطوير من أجل الوصول إلى الأفضل دائما بما يصب في صالح تطوير الجانب الفني والبدني للاعبي المنتخبات الوطنية في جميع المراحل.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، أن الاتحاد مقبل على المشاركة في عدد كبير من البطولات العربية والدولية والقارية والتي يستهلها بالمشاركة في بطولة البحر المتوسط وبطولة كأس العالم للأندية، حيث سيتم اختيار 12 لاعبا ولاعبة للمشاركة في بطولة البحر المتوسط بتركيا فيما سيتم تحديد عدد اللاعبين المشاركين في بطولة كأس العالم للأندية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي قرر فيه الاتحاد المصري للكيك بوكسينج إقامة تجمع لعناصر لعناصر المنتخبات الوطنية لمراحل الشباب والناشئين والعموم بداية من اليوم الجمعة استعدادا للمشاركة في بطولة البحر المتوسط وبطولة كأس العالم للأندية.

ويقام تجمع اللاعبين في المركز الأوليمبي للفرق القومية بالمعادي الجديدة فيما يقام تجمع الفتيات في نادي منتزه الحلمية الرياضي، ويضم ذلك التجمع اللاعبين جميع أبطال الجمهورية للاعبين واللاعبات لاختيار أفضل العناصر للمشاركة في بطولة البحر المتوسط التي تقام في تركيا 15 مايو وأيضا بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في نفس التوقيت بدولة تركيا.