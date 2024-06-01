مصرع مواطن وإصابة 4 آخرين في تصادم دراجات نارية بالفيوم

لقي مواطن بالفيوم مصرعه وأصيب 4 آخرون في حادث تصادم بين 4 دراجات بخارية، بمدخل قرية سنهور، بالطريق السياحي لبحيرة قارون، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين 4 دراجات بخارية بمدخل قرية سنهور، بالطريق السياحي لبحيرة قارون، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين مصرع مواطن، وإصابة 4 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين الي مستشفي أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث اخر اليوم شهد طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وقوع حادث تصادم 3 سيارات، وإصابة مواطن في الحادث، وتم نقل المصاب الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم 3 سيارات بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة مواطن، وتم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، ونقل المصاب فى الحادث الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.