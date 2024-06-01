مديرة منظمة المرأة العربية تدعو لمبادرة نسائية لوقف العدوان على غزة

دعت الشيخة فادية سعد العبد الله السالم الصباح رئيسة الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية إلى ضرورة توحيد صوت المرأة على مستوى الوطن العربي للضغط على منظمات الأمم المتحدة المعنية لوقف العدوان على أهل غزة والبدء في مفاوضات سلام لحل القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال الكلمه التي ألقتها فادية خلال حفل تكريم اللجان العاملة في المؤتمر الإقليمي حول (المرأة العربية والأمن والسلم.. التحديات أمام النساء في الوطن العربي، الذي نظمه الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية بمشاركة منظمة المرأة العربية.



وقالت إن هدفنا هو رفع صوت المرأة الكويتية وموقفها مما يحصل في العالم بما يتماشى مع موقف القيادة السياسية بدعم الحق الفلسطيني في غزة ودعم حقوق النساء في كل مكان في العالم وما تتعرض له المرأة من عنف مسلح في مختلف دولنا العربية.

من جهتها دعت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية عبر كلمه متلفزه إلى ضرورة وجود مبادرة عربية نسائية تقوم بها النساء وتكون غير مرتبطة مباشرة بالقرار السياسي وتعبر عن التضامن الكامل مع المرأة والفتاة في فلسطين وأن تخاطب النساء في العالم لكي نكون صوتا واحدا يطالب بوقف النار على غزة والبحث عن صيغة لسلام عادل ودائم في فلسطين.

وأوضحت أن مبادرة تكريم المشاركين في المؤتمر هو للتأكيد على أهمية تلك الخطوة للضغط من أجل أن يتم وقف إطلاق النار وإرسال المساعدات الى غزة منوهة أن المؤتمر والمراسلات التي نتجت عنه والتي وجهت الى أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مفوضية حقوق الانسان في جنيف والى جهات دولية اخرى ساهمت جزئيا في وقف إطلاق النار والبدء في إدخال المساعدات العاجلة.

وأكدت على ضرورة تعميق الإيمان بأنه عندما نجتمع نصبح أكثر قدرة على التأثير وهو نداء متجدد من الشيخة فادية الينا جميعا حتى لا نقف عند هذا الحد بل نواصل العمل لكي نبقى قوة ضاغطة من أجل أن يتم الضغط المتواصل لوقف إطلاق النار وأن يكون هناك مبادرة اممية للبدء في مفاوضات لإرساء سلام عادل وآمن لشعوب المنطقة.

وأضافت كيوان يجب أن نكون نحن رافعي راية السلام المبني على العدالة أكان ذلك في قضية فلسطين أو على السلم الأهلي والمفاوضات فيما بين المتصارعين في أي دولة عربية من أجل الوصول إلى تسوية في القضايا التي هي موضوع نزاع.

ودعت النساء للعمل معا بروح مسؤولة من أجل أن نتحمل جزءا من المسؤوليات الجسام التي هي على كاهل الرجال في الوطن العربي لافتة الى أن المرأة العربية اليوم لا تبحث عن حقوق بل ترفع صوتها مطالبة لتحمل جزء من المسؤولية.