شروط الالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شروط الالتحاق بفرق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية.

وفتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التقديم للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلكترونيًا في الفترة من 20 مايو حتى 10 يونيو الجاري.

مميزات العمل في مدارس التكنولوجيا التطبيقية:

العمل في بيئة تعليمية حديثة تقوم على التطوير المستمر والشامل.

تدريب تقني مستمر عالي الجودة على مستوى دولي على أيدي خبراء معتمدين.

فرص للحصول على خبرات عملية عديدة تساهم في بناء مركز علمي متميز.

حوافز معنوية ومادية عديدة مرتبطة بالأداء.

شروط الالتحاق بفرق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية:

ألا يزيد عمر المتقدم للعمل في مدارس التكنولوجيا التطبيقية عن 55 عام بأكتوبر 2024.

يتاح التقديم للعمل في مدارس التكنولوجيا التطبيقية للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة.

يتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية في مدارس التكنولوجيا التطبيقية من معلمي التعليم العام والفني.

يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية في مدارس التكنولوجيا التطبيقية لمعلمي التعليم الفني فقط.

سيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب او المأمورية من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقديم للالتحاق بها.

في حالة الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد من اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والاستبعاد نهائيا بدون الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.

شروط منصب المدير الأكاديمي في مدارس التكنولوجيا التطبيقية:

أن يكون المتقدم لإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية حاصل على مؤهل عالي مناسب في التربية او الإدارة (يفضل الحاصل على ماجستير).

أن يكون لدى المتقدم لإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية قاعدة معرفية قوية حول نظام التعليم الفني ولوائحه.

يفضل ألا تقل خبرة المتقدم لإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مجال التعليم الفني عن ثلاث سنوات.

إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

إجادة مهارات العمل الجماعي.

إجادة مهارات التواصل.

إجادة مهارات عرض وتقديم المعلومات.

أن يكون سبق للمتقدم على وظيفة مدير مدارس التكنولوجيا التطبيقية العمل كمدير مدرسة.

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