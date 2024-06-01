أسعار صرف العملات العربية والأجنبية بمستهل تعاملات اليوم

أسعار صرف العملات.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.



يأتي ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأخيرة بتثبيت سعر الفائدة ليكون عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%

يأتي ذلك أيضًا في ضوء ما يشهده العالم من أحداث راهنة من اضطرابات وصراعات تؤثر في سعر العملات.



أسعار صرف العملات



وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف العملات اليوم:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 47.21 جنيه للشراء و 47.34 جنيه للبيع

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري نحو 51.05 جنيه للشراء و 51.22 جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 60.00 جنيه للشراء و 60.18 جنيه للبيع

جاء سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري نحو 52.06 جنيه للشراء و 52.21 جنيه للبيع

سجل 100 ين ياباني مقابل الجنيه المصري نحو 30.08 جنيه للشراء و 30.17 جنيه للبيع

جاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري نحو 12.58 جنيه للشراء و 12.62 جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري نحو 153.81 جنيه للشراء و 154.30 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري نحو 12.85 جنيه للشراء و 12.89 جنيه للبيع.

وصل سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصري نحو 6.52 جنيه للشراء و 6.54 جنيه للبيع