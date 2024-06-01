أحمد فتوح: معتمد جمال مدرب كبير.. لكن

علق أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الفترة التي تولى فيها معتمد جمال، المدير الفني السابق للفارس الأبيض السابق.



وكان معتمد جمال قد تولى تدريب الزمالك قبل قدوم المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، حيث نجح في تحقيق نتائج إيجابية في بداية تجربته.

وتحدث أحمد فتوح في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "بالطبع كنت متأكد من أننا سنحصل على لقب الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم، فنحن أغلقنا على أنفسنا كلاعبين".

وتابع: "معتمد جمال تدربت معه في منتخب مصر، هو مدرب كبير، لكنه عندما تولى تدريب الزمالك لم أكن موجودًا بسبب مشكلة التجديد، ولم ألعب معه أي مباراة".