نيللي كريم وهشام عاشور .. "حكاية حب" عمرها 18 شهرًا

هل الفارق العمري وراء الانفصال؟

انتهت حكاية حب الفنانة نيللي كريم وهشام عاشور بالطلاق، والذي تصدرت عناوينه مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في الساعات القليلة الماضية، وجاء قرار الانفصال بعد زواج استمر 18 شهرًا فقط .

بدأت قصة حب نيللي كريم وهشام عاشور على أحد شواطئ مدينة الجونة بالغردقة، عندما فاجأها بطلب الزواج منها رغم فارق العمر بينهما، إذ تكبره بحوالي 8 سنوات، وقررا وقتها إقامة حفل زفاف غير تقليدي على طريقة الغرب .

نيللي كريم وهشام عاشور

نيللي كريم وهشام عاشور

أشعل حفل زفاف "نيللي" و "عاشور" وقتها منصات التواصل الاجتماعي، وأصبحا حديث الجميع بعدما احتفلا في أحد أماكن السهر الشهيرة بالجونة، وشهد الزفاف حضور فني لافت، وأبرزهم: الهضبة عمرو دياب، نجيب سويرس، أحمد السقا وزوجته، محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، هالة صدقي، إلهام شاهين، كريم فهمي وزوجته، هشام ماجد، مي سليم، ميس حمدان، نور إيهاب، ريهام عبدالغفور، الإعلامية منى الشاذلي، عمرو سلامة وزوجته، لبلبة، حسن أبو الروس.

تزوجت نيللي كريم، من هشام عاشور يوم 12 أغسطس عام 2021 بحفلا ضخمًا تغني خلاله الهضبة بباقة من أجمل أغانيه .

نيللي كريم وهشام عاشور

نيللي كريم وهشام عاشور

نيللي كريم وهشام عاشور .. زواج بدأ بالرفض وانتهى بالطلاق

كشفت "نيللي" خلال تصريحات متلفزة سابقًا، كواليس طلب الزواج من قبل هشام عاشور، قائلة:" طلب مني الزواج عندما رأني على أحد شواطئ مدينة الجونة، ولكني رفضت في المرة الأولي، ووافقت في الثانية ".

بينما صرح هشام عاشور، متحدثًا عن قصة مع نيللي كريم، وزواجه السريع، قائلًا:" أنا بطبيعتي حذر جدا خاصة فيما يتعلق بالزواج ممكن أكون أي حاجة عادي إنما الجواز بالذات مكنتش بفكر أنه يبقى بالسرعة دي، خاصة أني كنت عايش حياتي وبراحتي ودا خلاني فكرت إن الجواز حصل بالطريقة دي يبقى معجزة من المعجزات.

نيللي كريم وهشام عاشور

أعمال جمعت نيللي كريم وهشام عاشور

وفي سياق آخر، تعاونا "عاشور" مع "نيللي" في مسلسل «عملة نادرة» من بطولة جمال سليمان وكمال أبو رية وأحمد عيد وندى موسى ومريم الخشت من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل والذي تم عرضه ضمن ماراثون رمضان 2023.

وجددا تعاونهما مرة أخرى من خلال مسلسل «روز وليلى»، والذي عرض على منصة إلكترونية شهيرة، وشاركهما البطولة النجمة الكبيرة يسرا ، أحمد وفيق، عارفة عبدالرسول، تيام مصطفى قمر، ودارت أحداثه في إطار 10 حلقات .

نيللي كريم وهشام عاشور

آخر أعمال نيللي كريم

كانت آخر أعمال "نيللي" مسلسل «فراولة»، وعرض في ماراثون رمضان الماضي، الذي دارت أحداثه حول قارئة الفنجان وابنة حارس العقار، لتخرج من الفقر وتصير من مشاهير السوشيال ميديا، في رحلة صعود مليئة بالمواقف الكوميدية، حتى تصبح سيدة مجتمع وخبيرة في مجال الطاقة.

نيللي كريم وهشام عاشور

نيللي كريم وهشام عاشور