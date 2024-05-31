بدء تطبيق زيادة سعر رغيف الخبز المدعوم غدًا

يبدأ المواطن غدا السبت 1 يونيو في الحصول على رغيف الخبز المدعوم على بطاقة التموين بسعر 20 قرشا بدلا من 5 قروش.

وسيحصل المواطن على حصته اليومية في منظومة الخبز بواقع 5 أرغفة مقابل جنيه واحد فيما ستتحمل الدولة 6 جنيهات.

1 جنيه مقابل 5 أرغفة على بطاقة التموين



وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية سعر الـ5 أرغفة خبز بـ1 جنيه هذه التكلفة تعني أنه بدون سعر أو "ببلاش"، علما بأن سعر التكلفة الأساسية لهذا العدد 6 جنيهات"، لافتا إلى أن بعض المواطنين يقومون باستخدامه في الأعلاف.

وأضاف وزير التموين خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء اليوم أن المخابز تعمل بكافة طاقتها وتقوم باستلام الدقيق بنفس الحصة يوميا، لافتا إلى أن هذه الزيادة محسوبة من قبل الحاسب الآلي وبالتالي يتم تحويل الأموال الخاصة بالمخابز يوميًا بالزيادة.