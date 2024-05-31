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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بدء تطبيق زيادة سعر رغيف الخبز المدعوم غدًا

رغيف الخبز المدعم
رغيف الخبز المدعم

يبدأ المواطن غدا السبت 1 يونيو  في الحصول على رغيف الخبز المدعوم على بطاقة التموين بسعر 20 قرشا بدلا من 5 قروش.

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وسيحصل المواطن على حصته اليومية في منظومة الخبز بواقع 5 أرغفة مقابل جنيه واحد فيما ستتحمل الدولة 6 جنيهات.

 

1 جنيه  مقابل 5 أرغفة على بطاقة التموين


وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية سعر الـ5 أرغفة خبز بـ1 جنيه هذه التكلفة تعني أنه بدون سعر أو "ببلاش"، علما بأن سعر التكلفة الأساسية لهذا العدد 6 جنيهات"، لافتا إلى أن بعض المواطنين يقومون باستخدامه في الأعلاف.

وأضاف وزير التموين خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء اليوم أن المخابز تعمل بكافة طاقتها وتقوم باستلام الدقيق بنفس الحصة يوميا، لافتا إلى أن هذه الزيادة محسوبة من قبل الحاسب الآلي وبالتالي يتم تحويل الأموال الخاصة بالمخابز يوميًا بالزيادة.

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