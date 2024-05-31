كارت الخبز.. كلمة السر للحصول على "العيش"

ازداد البحث خلال الساعات القليلة الماضية عبر الانترنت عن "كارت الخبز"، وذلك بعد ارتفاع سعر الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشا.

وكشف الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن دراسة الوزارة لطرح "كارت الخبز" لشراء الخبز، للمواطنين الذين لا يشملهم قرار البطاقة التموينية، أو ليس لديهم بطاقات تموينية خاصة بهم.

كارت الخبز

وتدرس وزارة التموين طرح الرغيف المدعم بسعر تكلفته في الأماكن التي لا يتوافر بها مخابز العيش الحر، عن طريق "كارت الخبز"، وهو كارت مسبق الشحن دون الحاجة لوجود بطاقة تموين للأفراد.

وتوفر الحكومة "كارت الخبز"، تخفيفًا على كاهل المواطنين، حيث إن تكلفة إنتاج الخبز الحر وزن 80 جراما حوالي 150 قرشًا، وتوفر الدولة رغيف العيش بسعر 125 قرشًا بنفس سعر تكلفته كخدمة للمواطنين.

استخراج كارت الخبز وأماكن الصرف

- التقدم بطلب لاستخراج "كارت الخبز" من أقرب مكتب بريد

- دفع رسوم استخراج الكارت 30 جنيهًا

- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي

- كتابة رقم الهاتف الخاص بمقدم الطلب، ومع تنشيط الكارت يمكن شحنه عند الاستخدام بالرصيد بحد أدنى 20 جنيها، ويمكن شحنه في أي وقت يريد المواطن استخدامه.

ويمكن للمواطنين صرف العيش من خلال 30 ألف مخبز تمويني، عن طريق "كارت الخبز" مسبق الشحن لغير حاملي البطاقات التموينية، على أن تخصم قيمة عدد أرغفة العيش التي يرغب المواطن في شرائها من رصيد كارت الخبز، أما في حالة انتهاء الرصيد، يجب إعادة شحن الكارت مرة أخرى.

موعد العمل بكارت الخبر

ومن المقرر أن يتم العمل بكارت الخبز الجديد ابتداءا من شهر فبراير المقبل، وبمجرد الإعلان يتمكن المواطن من سحب الخبز بالكارت بالسعر المنتظر تحديده قريبا.

مميزات كارت الخبز

- إمكانية شحنه بأي قيمة.

- صرف أي عدد من أرغفة العيش من خلال الكارت دون الحاجة لبطاقة التموين.

عدد أرغفة العيش وفقا لقيمة الشحن

وبناءا على تصريحات وزارة التموين، فإن سعر رغيف العيش المدعم يصل سعره إلى 75 قرشًا، حيث يتيح كارت الـ 20 جنيهًا صرف 25 رغيف عيش للمواطن، بينما كارت الـ 50 جنيهًا صرف 62 رغيف عيش للمواطن، وكارت الـ 100 يتيح صرف 125 رغيف.