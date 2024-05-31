دهست سيدة تعمل مدرسة في إحدى المدارس مدرسة أخرى بسيارتها، خلال عبورها الطريق في شارع 9 بنطاق منطقة المقطم بمحافظة القاهرة.

نسيت الفرامل ..سيدة تدهس مُدرسة وتصيب اثنين اخرين بالمقطم

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الخدمات الأمنية الموجودة بالطريق محل الحادث، يفيد بدهس سيارة لسيدة في أثناء عبورها الطريق، ما أسفر عن مصرعها، وتصادم السيارة بأخرى وإصابة محاسب وسيدة بداخلها.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث مدعومة بسيارات الإسعاف وتبين مصرع سيدة تعمل مدرسة وتبلغ من العمر 56 عاما، خلال عبورها الطريق، إضافة إلى إصابة شخصين آخرين خلال استقلالهما سيارة أخرى، بالقرب من الحادث الأول.

وأفادت السيدة المتسببة في الحادث بأنها فقدت قدرتها بالسيطرة على السيارة ونسيت كيفية التعامل معها وإيقافها ما أسفر عن التصادم الثاني.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، ورفع رجال الأمن آثار الحادث من الطريق لعودة الحركة المرورية لطبيعتها.

إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية

كما تعرض 6 أشخاص، للاصابة مساء اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، وتوالت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية السويس أمام مستودع الأنابيب.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية، إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة سبب الحادث.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى المجمع التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

المصابين بالحادث، كلا من"مايكل مجدي عبد المسيح، 24 عاما، مقيم بحي السلام، ومصاب بسحجات وكدمات بالجسم.،و عبد الله محمد محمود، 20 عاما، مقيم أبو عطوة، مصاب بكدمات وسجات بالجسم،ويوسف إبراهيم علي،21 عاما، مقيم بمنطقة أبو عطوة، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري،وحسين تامر عبد الوهاب، 19 عاما، أبو عطوة، جروح قطعية بالزراع الأيسر،وعماد موريس حنا، 21 عاما، حي السلام، اشتباه كسر بالعمود الفقري

وكذلك إصابة كلا من حسن السيد حسن، 20 عاما، أبو عطوة، كدمات وسحجات.وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.