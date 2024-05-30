كهربا يكشف رسالة إمام عاشور لشيكابالا "إحتراما لكبر سنه"

علق محمود كهربا نجم النادي الأهلي علي تصريحات محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك التي كشف خلالها عن تفاصيل الحوار الذي دارت بينه وبين إمام عاشور في مباراة نهائي كأس مصر.

وقال شيكابالا في تصريحات تلفزيونية:” أنه تفاجأ من انتقال إمام عاشور للأهلي، ولا أستطيع قول ما دار بين وبينه في مباراة نهائي كأس مصر ولكنه طلب مني تيشيرت “.

ليرد كهربا في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس:” أن إمام عاشور في معسكر مصر حاليا وحملني رسالة أقولها علي لسانه، يوجد شخص ظهر في أحد البرامج وتحدث عن إمام وأنه طلب منه قميصه في نهائي كأس مصر “.



وأضح كهربا:” أن ذلك الشخص كان يتحدث مع إمام طيلة المباراة، وأخبره “ستعود إلي الزمالك نهاية الموسم” ،لكن إمام عاشور احتراما لكبر سنه المتحدث قام بوضع القميص علي فمه وأخبره “أنا دلوقتي في حته تانيه”.

وأكمل:” النادي الأهلي لا يعتمد علي النجم الأوحد، وأن النجم دائما هو الفريق “.



وأضاف:” الأهلي فريق جماعي والكل صاحب اللقطة ،وحصدت بطولات كثير مع النادي وأتطلع دائما لحصد المزيد البطولات”.

وأتم :” دوري أبطال أفريقيا كانت بطولة صعبة جدا، بسبب الظروف المحيطة بالفريق، أنا تغيرت تماما بعد انتقالي للنادي الأهلي، عندما انتقلت للأهلي حياتي تغيرت، وقمت بالسير على نظام الأهلي”.