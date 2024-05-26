الأحد 26 مايو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كهربا : الخطيب بمثابة الأب الروحي للاعبي الأهلي

بوابة الوفد الإلكترونية

أهدى محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  لقب دوري أبطال ‏إفريقيا إلى جماهير النادي الداعمة للفريق في كافة المحافل.‏ 

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السولية : اعتلاء منصات التتويج عادة متوارثة في الأهلي

وعبر كهربا عن سعادته بالتتويج باللقب رقم 12 في تاريخ النادي، والاستمرار في حصد ‏البطولات على الصعيد القاري.‏ 

وأكد لاعب الأهلي أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، بمثابة الأب الروحي للاعبين ‏وأنه دائمًا ما يدعم الفريق.‏ 

وتوج الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والثانية عشرة في ‏تاريخه، ‏بعدما نجح في تحقيق الفوز على الترجي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء ‏على استاد ‏القاهرة، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏ ‏

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