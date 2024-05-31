كريم أديمي يقود تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع أمام ريال مدريد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند الألماني لمواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره ريال مدريد الإسباني، ضمن منافسات المباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.



ويدخل الفريق الألماني مواجهة ريال مدريد وعينه على اللقب الثاني في تاريخه، بينما يرغب النادي الملكي قي تحقيق اللقب الخامس عشر.

تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

خط الدفاع: جوليان رايرسون - ماتس هومليز - شلوتربيك - إيان ماتسين.

خط الوسط: مارسيل سابيتزر - إيمري تشان - جادون سانشو.

خط الهجوم: نيكلاس فولكروج - جوليان براندات - كريم أديمي.

وكان ريال مدريد قد نجح في الوصول للمباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم بعد تخطيه عقبة بايرن ميونخ في الدور نصف النهائي.

فيما عبر بوروسيا دورتموند نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، في نفس الدور

موعد نهائي دوري أبطال أورويا

تنطلق مواجهة ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند في تمام العاشرة من مساء الغد السبت، في المواجهة التي يشهدها ملعب ويمبلي بإنجلترا.

ومن المتوقع أن تشهد المواجهة إثارة ومتعة كبيرة، حيث يرغب الثنائي في تحقيق اللقب غدًا السبت.