مودريتش: فرصتنا متساوية مع دورتموند

علق النجم الكرواتي لوكا مودريتش قائد ريال مدريد على المواجهة المرتقبة امام بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال مودريتش "الجميع يعتبرنا الفريق الأكثر حظوظاً، لكننا لا نفكر بهذه الطريقة. المباراة متساوية 50-50، ونلعب ضد فريق قوي قدم موسماً رائعاً في دوري أبطال أوروبا".

وأضاف "نكن الاحترام لمنافسنا ولهذا فإننا نركز بقوة ونحن متحمسون جداً. لقد تدربنا بشكل جيد وآمل أن نظهر ذلك على أرض الملعب".

وكان ريال مدريد قد حقق الفوز على نظيره بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي الشامبيونزليج، بينما فاز بوروسبا دورتموند على باريس سان جيرمان الفرنسي.

موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند

تنطلق مواجهة ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند في تمام العاشرة من مساء الغد السبت، في المواجهة التي يشهدها ملعب ويمبلي بإنجلترا ومن المتوقع أن تشهد المواجهة إثارة ومتعة كبيرة، حيث يرغب الثنائي في تحقيق اللقب غدًا السبت.