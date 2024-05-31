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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ريال مدريد وبوروسيا دورتموند.. موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

تسود حالة من الترقب والانتظار وسط جماهير كرة القدم الأوروبية والعالمية لمتابعة نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، والذي يجمع ريال مدريد الإسباني أمام نظيره بوروسيا دورتموند الألماني.

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وكان ريال مدريد قد حقق الفوز على نظيره بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي الشامبيونزليج، بينما فاز بوروسبا دورتموند على باريس سان جيرمان الفرنسي.

موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري الأبطال

تنطلق مواجهة ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند في تمام العاشرة من مساء الغد السبت، في المواجهة التي يشهدها ملعب ويمبلي بإنجلترا.
ومن المتوقع أن تشهد المواجهة إثارة ومتعة كبيرة، حيث يرغب الثنائي في تحقيق اللقب غدًا السبت.

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