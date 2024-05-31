بايدن: استمرار الحرب لن يحقق النصر المطلق لإسرائيل ولن يهزم حماس ولن يسود السلم والأمن

أوضح الرئيس الأمريكى خلال كلمته أن المرحلة الثانية من الإتفاق المقترح تتضمن إستمرار وقف كامل لإطلاق النار أيضا مع إطلاق سراح باقى الرهائن ورد رفات الذين وافتهم المنية أثناء فترة الإحتجاز وإنسحاب قوات جيش الإحتلال من غزة، ويأتى تنفيذ هذه الخطوات متزامنا مع إلتزام حماس بوقف الأعمال العدائية على حد قوله بشكل دائم.

كما تتضمن المرحلة الثالثة إعادة إعمار قطاع غزة زقيام الولايات المتحدة ببناء المستشفيات والمنازل والمدارس التى قام جيش الإحتلال بتدميرها دوال الثمان أشهر الماضية، مع تأمين حدود إسرائيل الشمالية مع لبنان وعودة من غادروا منازلهم الى ديارهم وأوضح بايدن أن بدء سريان الإتفاقية يتم إعلانه مع إنسحاب إسرائيل من غزة بشكل كامل.

ووجه بايدن كلمته للشعب الإسرائيلى بقوله أنه يجب عليهم أن يعرفوا أنما تقدم لهم هذه الفرص من أجل إحلال السلام، وتعريفهم بأن حماس لا تستطيع حاليا القيام بمزيد من الهجمات المماثلة فى يوم 7 أكتوبر الماضى حسب تصوره، ونوه بايدن إلى الفريق الإسرائيلى أو القطاع الرافض لخطة الإتفاق ويشجعون على إستمرار إحتلال غزة والقتال الدائر ولا يهتموا بإحتجاز الرهائن أى أنهم ليسوا اولوية على حد قوله.

ومع ذلك قال بايدن بشكل صريح موجها رسالته إلى الفريق المعارض لإتفاق وقف إطلاق النار أنه يشدع قادة إسرائيل على قبوله، مشيرا الى أن هدفه هو إحالا السلام وحرصه على مستقبل كلا الشعبين الإسرائيلى والفلسطينى وقد كان تاريخه أكبر دليل على دعمه لإسرائيل فى وقت السلم والحرب ولن يتوانى عن هذا الدعم فى المستقبل. وأكد الرئيس الأمريكى أن إصرار قادة إسرائيل على تحقيق النصر التام لن يفيد كلا الجانبين الإسرائيلى ولا الشعب الفلسطينى بل سيزيد من هزيمة اسرائيل والتدمير للإقتصاد الإسرائيلى ولن يطلق سراح الرهائن، ولن يهزم حماس ولن يتحقق السلام والأمن بدون قبول الجميع للصفقة.