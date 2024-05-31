الجونة يتأهل لدور الـ 16 على حساب بلدية المحلة في كأس مصر

نجح فريق الكرة الأول بنادي الجونة في حجز بطاقة التأهل إلي دور الـ 16 من بطولة كأس مصر علي حساب بلدية المحلة بعد الفوز بركلات الترجيح 5-4، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي1-1، في المباراة التي أقيمت بينهما، علي ستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الدور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

أهداف مباراة بلدية المحلة والجونة

وأحرز هدف التقدم لصالح بلدية المحلة اللاعب أحمد رضا في الدقيقة 73، ثم أدرك التعادل سيف شيكا هدف التعادل لفريق الجونة في الدقيقة 81.