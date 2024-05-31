تحرير 170 محضر مخالفات لمخابز بالقليوبية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية حملة مكبرة على المخابز، قبل تطبيق تسعيرة الخبز الجديدة، أسفرت عن تحرير 170 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية يتلاعبون في مواصفات الخبز وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تأتى الحملة في إطار جهود الدولة لتوفير رغيف خبز مدعم عالي الجودة للمواطنين من خلال الرقابة المكثفة على المخابز، للتأكد من الالتزام بالتشغيل وإنتاج الحصص المقررة ومنع سرقة الدقيق.

وتضمنت المخالفات التي رصدتها الحملة بإشراف المهندس حلمي زهري مدير مديرية التموين بالقليوبية، إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وغلق دون إذن أو وجود قائمة تشغيل وعدم إنتاج بالتصرف في الدقيق أو وجود سجل زيارات أو إعطاء بون صرف للمواطنين.

محاضرات للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بالقليوبية..

وفي سياق أخر - أعلنت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، تنظيم محاضرات للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة من أبناء محافظة القليوبية في جميع الإدارات التعليمية، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" وإحدى شركات الاتصالات، وتحت إشراف وزارة التربية والتعليم.



وأوضحت مدير تعليم القليوبية أن مبادرة مؤسسة "حياة كريمة" يتم تنفيذها من خلال تقديم الدعم الأكاديمي لأبنائنا الطلاب، من خلال حصص المراجعة النهائية للمواد الدراسية، واختيارأمهر المدرسين للقيام بالمحاضرات، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والإرشادات الخاصة بالصحة النفسية للطلاب أثناء فترة الامتحانات وتوفير جو من الهدوء والسكينة لطلاب الثانوية العامة لتخفيف العبء على أولياء الأمور.

وتقدم المبادرة الدعم لأبنائنا الطلاب في سبيل تخفيف الضغوط الاقتصادية والنفسية التي يعانيها الطلاب وأسرهم في ظل الفترة الحالية.