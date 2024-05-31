جناح ضمك على أعتاب أحد أندية صندوق الاستثمار السعودي

يدخل الكاميروني جورج كيفين نكودو، جناح نادي ضمك السعودي، الصراع بين أندية صندوق الاستثمار السعودي، فيما أوضحت شبكة قنوات "الكأس" القطرية"، أن نكودو يعد أحد الخيارات الفنية لتدعيم صفوف هذه الأندية، وذلك بعد تألقه اللافت مع ضمك خلال الموسم الحالي.

وقدم نكودو مستوى مميز مع ضمك في الموسم 2023-2024، حيث ساهم في 20 هدف خلال 31 مباراة شارك فيها بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ويمتلك نكودو عقدا مع ضمك يستمر حتى صيف عام 2025، لكن مساهماته المميزة مع الفريق جعلته هدفا مرغوبا من قبل كبار أندية المملكة، خاصة مع وجود رغبة كبيرة في استبدال بعض لاعبيها العالميين بآخرين أثبتوا قدراتهم بدوري روشن.

ويعتبر نكودو أكثر لاعب ساهم مع ضمك في الدوري من حيث المساهمة المباشرة (الأهداف + الصناعة)، وأكثر من سجل أهدافا، وثاني أكثر من صنع أهدافا.